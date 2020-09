Dirt 5: Ultra-Leicht-Fahrzeuge im Sandsturm in Marokko

Codemasters hat ein weiteres Spielszenen-Video aus DiRT 5 veröffentlicht. Diesmal brettern Ultra-Leicht-Off-Roader über eine Piste in Marokko, während ein Sandsturm über die Strecke zieht. "Nichts demonstriert unser dynamisches Wetter besser als ein Sandsturm in Marokko", sagt Robert Karp (Development Director).Letztes aktuelles Video: Spielszenen Racing Through a Morocco SandstormCodemasters: "Land-Rush-Events führen in DiRT 5 rauhes Off-Road-Terrain und extreme Routenführung zusammen, um selbst hartgesottene Fahrer in zahlreichen Off-Road-Racern auf die Probe zu stellen. Wechselnde Wetterbedingungen während der Rennen machen das Erlebnis nicht nur spannender, sondern fordern selbst erfahrenste Fahrer auf die Probe, wenn sich sowohl Sicht als auch Fahrdynamik auf einen Schlag ändern."Auf PC, PlayStation 4 und Xbox One wird man sich am 6. November hinters Steuer klemmen dürfen, während man sich auf Stadia noch bis Anfang 2021 gedulden muss. Das Rennspiel wird am 10. November auf Xbox Series S und Xbox Series X startklar sein - pünktlich zum Start der neuen Xbox-Konsolen. Die PS5-Version folgt später in diesem Jahr.