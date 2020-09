Dirt 5: Unterwegs im "Cape Town Stadium" (Südafrika)

Das "Cape Town Stadium" (Südafrika) aus DiRT 5 zeigt Codemasters im folgenden Spielszenen-Video. Die Rennen führen durch das Stadion, das Parkhaus und den Außenbereich und sind im Karriere-, Arcade und im Online-Multiplayer-Modus mit bis zu zwölf Fahrzeugen verfügbar."Das Cape-Town-Stadium in Südafrika ist wie geschaffen, sowohl für unseren Playgrounds-Arena Editor-Modus, als auch für atmosphärische und technisch anspruchsvolle Fun-Rennen", sagt Robert Karp, Development Director für DIRT 5 bei Codemasters. "Es sind einfach erhebende Momente, wenn man vom Außenbereich in das Parkhaus brettert und anschließend mit Top-Speed ins Stadion einfährt."Letztes aktuelles Video: Cape Town Stadium RacingDiRT 5 wird am 6. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X|S erscheint am 10. November 2020. DiRT 5 für PlayStation 5 folgt später im Jahr. Die Google-Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten Bonusinhalte und können drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DiRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und das "Free-Upgrade-Programm" auf der PlayStation 5.