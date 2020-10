Dirt 5: Ausflug nach China in Punkt-zu-Punkt-Rennen

Im neuen Video zu Dirt 5 stellt Codemasters die Rennvariante vor, in der man nicht auf Rundkursen unterwegs ist, sondern von einem Start- zum Zielpunkt rast. Als Schauplatz dienen die Schlamm- und Asphaltpisten in China, die durch Wälder, kleine Siedlungen und Gebirge führen. Zu sehen sind u.a. moderne Rallye-Boliden wie der Skoda Fabia R5 und der neue Ford Fiesta R5 MKII."Mit den Rally Raid-Events wird DIRT 5 eine weitere Ebene der Unberechenbarkeit hinzugefügt. Die Reflexe müssen hervorragend sein und man sollte sich stets auf das Unvorhersehbare bereit halten", so Entwicklungsleiter Robert Karp. "China ist für diese Art Punkt-zu-Punkt-Rennen perfekt geeignet. Das Team hat einige wahnsinnig lange und verzweigte Routen durch eine intensive und facettenreiche Landschaft geschaffen, die sowohl optisch als auch technisch extrem anspruchsvoll sind."DiRT 5 wird am 6. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X|S erscheint am 10. November 2020. DiRT 5 für PlayStation 5 folgt später im Jahr. Die Google-Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten Bonusinhalte und können drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DiRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und das "Free-Upgrade-Programm" auf der PlayStation 5.Letztes aktuelles Video: PointToPoint Racing Through China