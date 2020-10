Dirt 5: Video: Staubiges Rallycross-Rennen in Italien

Codemasters hat ein weiteres Spielszenen-Video aus DiRT 5 veröffentlicht. Diesmal sind die offiziellen Fahrzeuge aus der Rallycross-Klasse (FIA World Rallycross) auf einer staubigen Strecke in Italien zu sehen.Robert Karp (Development Director): "Italien hat mehrfach unter Beweis gestellt, einfach ein unglaubliches Setting für packendes Racing zu sein. Die kurvige Strecke durch eine verlassene Mine, unterhalb der eindrucksvollen Brückenkonstruktionen der Ponti di Vara haben das Team zwar herausgefordert, aber Spieler werden die Strecke lieben. FIA World Rallycross-Fahrzeuge in DiRT 5 zu integrieren, war für uns ein absolutes Muss, nicht nur wegen ihres Speeds und ihrer Agilität, sondern auch wegen ihrer stylischen Ästhetik und weil sie einfach perfekt in ein Spiel wie unseres hinein passen."DiRT 5 wird am 6. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X|S erscheint am 10. November 2020. DiRT 5 für PlayStation 5 folgt später im Jahr. Die Google-Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten Bonusinhalte und können drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DiRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und das "Free-Upgrade-Programm" auf der PlayStation 5.