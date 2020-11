Dirt 5: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart; Soundtrack-Details

High Contrast - Griffin (exclusive)

Noisy - Tourist (exclusive)

Prospa - Feel It 92 (exclusive)

Koko - Silly With It (exclusive)

Broken Witt Rebels - Take It (exclusive)

Sea Girls - Accident Waiting To Happen (exclusive)

Saronde - Veru (exclusive)

The Chemical Brothers - Bango

EOB - Shangri-La - Spike Stent Edit

The Killers - Caution

Hero The Band - Shout

THE HARA - Friends

Tyler Bryant & The Shakedown - Drive Me Mad

Inhaler - We Have To Move On

The Academic - SUPERLIKE

Twin Atlantic - Volcano

Tesla – Tied To The Tracks

Arkells - Years In The Making

Codemasters möchte mit dem folgenden Trailer auf den Verkaufsstart von Dirt 5 ab 53,34€ bei vorbestellen ) einstimmen. Das Offroad-Renspiel mit 13 Fahrzeugklassen und 70 Strecken an zehn Orten wird am 6. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X|S erscheint am 10. November 2020. Die PS5-Version erscheint passend zum Konsolenstart am 19. November in Europa. Die Google-Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten Bonusinhalte und können drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. DiRT 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und das "Free-Upgrade-Programm" auf der PlayStation 5. Unsere Vorschau findet ihr hier Video-Vorschau )."DiRT 5 zelebriert wahnsinnige Geschwindigkeit auf den rausten Terrains der eindrucksvollsten Orten der Welt", sagt Robert Karp, Development Director bei Codemasters. "Von geschäftigen Städten bis hin zu anspruchsvollen Off-Road-Regionen - es ist Zeit loszulassen und das Gaspedal durchzudrücken. Ob wilde Rennen in der Karriere, kommentiert von Troy Baker und Nolan North, Kämpfe mit Freunden auf der Couch oder das Erschaffen ultimativer Playgrounds - DiRT 5 bietet alle Racing-Fans das Richtige zum Genießen."Außerdem sind weitere Details zum Soundtrack bekannt gemacht worden. Das Album steht auf digitalen Musik-Plattformen zum Streamen bereit ( Übersicht ) und beinhaltet Musikstücke von Künstlern wie The Killers oder The Chemical Brothers, aber auch sieben exklusive Tracks von aufstrebenden Talenten. Der komplette Soundtrack in der Übersicht:Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart