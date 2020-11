Dirt 5: Trailer von Codemasters zu PS5-Features und den "unglaublichen" Controller-Besonderheiten

Codemasters hat einen Trailer veröffentlicht, der sich komplett der PlayStation-5-Version von Dirt 5 ab 53,34€ bei vorbestellen ) widmet. Technical Director David Springate gibt darin Einblicke in die Entwicklung der PlayStation-5-Version, wobei es ihm besonders die 120 Hertz in Kombination mit den Features des neuen Dual-Sense-Controllers angetan haben.

Dadurch erhalte man ein direkteres Fahrgefühl, das von diversen Feedback-Funktionen des Controllers verstärkt würde, so Springate im Trailer.





* 3-Tage-Vorabzugang nur für die Veröffentlichungen auf PlayStation® 4, Xbox One und PC.

** Konsolen ohne Disc erfordern digitalen Zugang für Upgrades

Das Rallye-Spiel erscheint am morgigen Donnerstag, 6. November für die PlayStation 4, die Xbox-One-Geräte-Familie und für Windows-PC (auch via Steam). DiRT 5 für Xbox Series X/S erscheint weltweit am 10. November. DiRT 5 für PlayStation 5 erscheint am 12. November in Nord-Amerika, Australien und Neuseeland und am 19. November im Rest der Welt. DIRT 5 für Google Stadia erscheint 2021. Die Pressemitteilung erläutert:"Käufer der DIRT 5 Amplified Edition erhalten exklusive Inhalte und 3-Tage-Vorabzugang* zum Hauptspiel. DIRT 5 unterstützt sowohl Xbox Smart Delivery sowie das kostenlose Upgrade für PlayStation-Besitzer, wenn diese auf Xbox Series X oder PlayStation 5** umsteigen.(...)