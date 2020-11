Dirt 5: Rallye-Rennspiel mit Arcade-Flair auf PC, PS4 und Xbox One gestartet; Performance-Update für PC

Codemasters hat Dirt 5 ab 38,97€ bei vorbestellen ) auf PC, PlayStation 4 und Xbox One auf die Rennpiste geschickt. Das Rallye-Spiel mit Arcade-Flair wird am 10. November für die Xbox Series X|S und am 12. November bzw. 19 November für PlayStation 5 erscheinen. Die Version für Google Stadia erscheint im Frühjahr 2021.Das Spiel wurde von Codemasters Cheshire Studio (ehemals Evolution Studios; DriveClub ) entwickelt und nutzt eine überarbeitete Version der Engine des gefloppten Onrush . Käufer der Amplified Edition von DiRT 5 durften schon drei Tage vorher loslegen und berichteten vor allem auf Steam von Performance-Problemen, Abstürzen und seltsamen fps-Einbrüchen trotz High-End-Hardware - sowie von unzureichenden und seltsam benannten Grafikoptionen, da z.B. TAA (temporale Kantenglättung) gar nicht deaktiviert werden kann. Erst gestern Abend ist ein Patch veröffentlicht worden, der mehrere Performance-Optimierungen und allgemeine Verbesserungen vorgenommen haben soll. V-Sync ist eingefügt worden und die dynamische Auflösung kann mittlerweile ganz abgeschaltet werden. Der TAA-Zwang bleibt weiterhin bestehen. Das Change-Log des Patches findet ihr hier . Unser Test befindet sich in Arbeit, wird aber aufgrund unserer Tests der Next-Generation-Konsolen noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.Codemasters: "DiRT 5 ist pures Adrenalin auf 70 Routen, 10 Locations und 13 Fahrzeugklassen - um sich in der DiRT-Serie zu beweisen, müssen Spieler Rallye-Autos, Rock Bouncers, Buggys und weitere Flitzer gleichsam bei verschiedenen Bedingungen unter Kontrolle bekommen. Die Karriere wird von diversen bekannten Talenten und Ikonen vertont, beispielsweise Troy Baker und Nolan North, James Pumphrey und Nolan Sykes, beide von Donut Media sowie weiteren Cameos aus der Gaming- und Motorsport-Szene. Im bislang ambitioniertesten DIRT-Serienteil können Spieler im Playground-Modus eigene Arena-Kurse erstellen, teilen und entdecken. Drei Event-Typen stehen ihnen dabei zur Auswahl: Gate Crasher, Smash Attack und Gymkhana. Playgrounds können online geteilt werden, inklusive ihrer globalen Ranglisten, in denen sich Spieler messen können."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer