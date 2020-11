Dirt 5: Haptisches Feedback am PS5-Controller soll überarbeitet werden

So ganz glücklich scheint man bei Codemasters offenbar noch nicht damit zu sein, was man für den Arcade-Racer Dirt 5 ( ab 38,97€ bei vorbestellen ) aus dem neuen Controller der PlayStation 5 herausgeholt hat. Nach Informationen von Wccftech sprach Technical Director David Springate auf Youtube im GameOnDaily Live Stream darüber, dass man das haptische Feedback überarbeiten möchte."Wir sind damit nicht glücklich", so Springate. "Also statten wir der Haptik einen erneuten Besuch ab, obwohl ich bisher niemanden gesehen habe, der sich über die Haptik in Dirt 5 beschwert. Aber uns gefällt es nicht und deshalb gehen wir zurück, um es zu überarbeiten."Pikant: Vor einiger Zeit hatte Springate die haptischen Möglichkeiten des DualSense-Controllers noch in den höchsten Tönen gelobt. Jetzt ist man aber offenbar zu dem Schluss gelangt, dass man noch deutlich mehr aus der Technologie herausholen kann als man es bei der Veröffentlichung von Dirt 5 getan hat. Das überarbeitete haptische Feedback dürfte also demnächst via Update nachgereicht werden.Letztes aktuelles Video: VideoTest