Dirt 5: Bildqualität, Auflösung und Leistung (fps) auf PlayStation 5 und Xbox Series X im Vergleich

Nach der Technik-Analyse von Assassin's Creed Valhalla wir berichteten ) hat sich Digital Foundry die "Next-Generation-Versionen" von Dirt 5 ab 38,97€ bei vorbestellen ) genauer angeschaut. Das Offroad-Rennspiel von Codemasters bietet drei Modi: Image Quality (Bildqualität), Resolution (Auflösung) und Performance (Leistung).Wählt man "Image Quality", so läuft das Spiel mit mehr Umgebungsdetails, besseren Schatten und größerer Sichtweite. Es läuft auf PS5 und Xbox Series X mit einer dynamischen Auflösung zwischen 1440p bis 4k, wobei 4k das Ziel ist. PS5 und Xbox Series X schaffen fast dauerhaft die 60 fps. Die fps-Rate der PS5-Version ist generell etwas höher und auch die Textur-Filterung ist etwas besser als auf der Microsoft-Konsole. Auf beiden Konsolen ist jedoch Tearing (das Bild zerreißt) zu erkennen, wobei die Xbox dank VRR (Variable Refresh Rate) die Nase vorn hat. Auf der Series S läuft das Spiel maximal in 1440p, aber meistens in 1080p oder darunter.Im Auflösungsmodus ist 4K das Ziel und PS5 sowie Xbox Series X erreichen dieses Ziel meistens. Einige Grafikdetails wie Umgebungsverdeckung, Schatten etc. sind aber niedriger als im "Image-Quality-Modus". Auf der Series S wird meist 1080p erreicht. Die Grasdarstellung wurde auf der Series S z.B. weiter reduziert.Im Performance-Modus soll die Bildwiederholrate priorisiert werden. Das Ziel ist 120 fps (oder Hz) mit dynamischer Auflösungsanpassung. Daher bewegt sich die Auflösung auf der PS5 und der Xbox Series X im Durchschnitt zwischen 900p und 1440p - auf der Series S bei 570p. Die Grafikqualität ist in diesem Modus auf der PS5 deutlich höher als auf der Xbox Series X, was aber sehr wahrscheinlich ein Bug ist, da auf der Microsoft-Konsole die Fahrzeug- und Umgebungsqualität im Vergleich stark abfällt (siehe 9:30 Min. im Video). Im Großen und Ganzen würden PS5 und Xbox Series X die 120 fps halten, aber dank VRR würde es sich auf der Xbox Series X am besten anfühlen. Auf der Sony-Konsolen gibt es auf manchen Strecken spürbare Performance-Einbrüche, die wir in Testfahrten auf der PS5 ebenfalls erlebt haben.Last but not least entdeckte Digital Foundry einen Bug auf der PS5, der das Spiel ohne HDR-Darstellung deutlich zu dunkel macht. Die Entwickler sollen bereits am Ball sein.Letztes aktuelles Video: VideoTest