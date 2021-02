Dirt 5: Energy Content Pack auf der Zielgeraden

Am 22.Februar wird das Energy Content Pack für den Arcade-Racer Dirt 5 ( ab 38,97€ bei vorbestellen ) ausgeliefert. Das hat Codemasters auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben. Erhältlich ist es für alle Plattformen und enthält u.a. vier neue Fahrzeuge, 25 zusätzliche Karriere-Events und weitere Sponsoren. Für Käufer der Amplified Edition ist das Energy Content Pack kostenlos, alle anderen zahlen 11,49 Euro.Für alle kostenlos wird das Junkyard Playgrounds Pack sein, das mehr als 20 zusätzliche Objekte für den Arena-Editor bieten soll, darunter Reifenstapel, Bulldozer und eine Dinosaurier-Skulptur aus Müll.Mit dem Update 3.00 hält außerdem eine neue Location Einzug in den Playground-Modus, die in Italien angesiedelt ist. Hinzu kommen neue Lackerierungen für den Ford RS200, Ford Escort RS Cosworth und Peugeot 205 T16 Evo 2.Letztes aktuelles Video: Snow Limits Free Content Pack