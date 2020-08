Chorus: Video zeigt neue Spielszenen aus dem Weltraum-Shooter

Erlebe die actiongelade Evolution des klassischen Space-Shooter-Genres.

Erhebe den Widerstand gegen den Zirkel und ihren unheilvollen Anführer, den Großen Propheten.

Überliste und überwinde Horden von gegnerischen Raumschiffen, gigantische Schlachtschiffen und unbekannte Void-Entitäten.

Erhalte, verbessere und entfessle verheerende Waffen und Fähigkeiten in rasanten Weltraumschlachten.

Entdecke ein düsteres und neues Scifi-Universum voller Mysterien und Konflikte.

Genieße die atemberaubende Next-Gen-Grafik in 4K, von kosmischen Panoramen bis hin zu gewaltigen Raumstationen.

Entwickler Fishlabs und Publisher Deep Silver haben im Rahmen der gamescom 2020 Opening Night Live einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer Chorus veröffentlicht, das 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: gamescom 2020 SpielszenenTeaserSpielbeschreibung des Herstellers: "Begleite Nara - einst die tödlichste Kriegerin des Zirkels, nun ihr erbittertster Feind - auf ihrer Quest, um den düsteren Kult zu zerstören, der sie erschaffen hat. Schalte verheerende Waffen und Geisteskräfte frei in dieser wahren Weiterentwicklung des Space-Shooter-Genres. Erkunde uralte Tempel, stürze dich in packende Raumschlachten und ergründe gemeinsam mit Forsaken, deinem intelligenten Raumjäger, die Grenzen unserer Realität."Als Features werden genannt: