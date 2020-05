Call of the Sea: Südsee-Abenteuer in den 1930er Jahren angekündigt

Als Features werden genannt:

Erkunde eine atemberaubende Tropeninsel (detailgetreu mit der Unreal Engine 4 erstellt) voller sehenswerter Orte, vergessener Ruinen und okkulter Mysterien.

Tauche ein in ein packendes Abenteuer voller Spannung und surrealer Überraschungen.

Untersuche die Hinweise, die andere Reisende hinterlassen haben, finde heraus, was geschehen ist und löse eine Reihe herausfordernder Rätsel.

Erlebe die emotionale und bezaubernde Charakterstudie einer Frau auf ihrer Reise zu sich selbst mit der Stimme von Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: Season 1).

Mit Call of the Sea haben Raw Fury und Out of the Blue ein Adventure für PC, Xbox One und Xbox One X angekündigt, das noch vor Jahresende als Teil des Xbox Game Pass erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits zur Wunschliste hinzufügen. Als Inspirationsquellen werden Firewatch Soma und Obduction genannt.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wir schreiben das Jahr 1934 in den Weiten des Südpazifiks. Norah hat den Ozean überquert, um der Spur der verschollenen Expedition ihres Ehemanns zu folgen, und gelangt schließlich zu einem tropischen Inselparadies ohne Namen. Dieser geheimnisvolle Ort birgt Überreste einer vergessenen Zivilisation aus einer lange vergangenen Zeit. Welche mysteriösen Geheimnisse wird Norah auf ihrer Suche nach der Wahrheit ergründen?"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer