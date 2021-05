The Ascent: Game Director macht Angaben zur Spielzeit

Welchen Umfang wird das Action-Rollenspiel The Ascent bieten? Mit dieser Frage hat sich Game Director Arcade Berg in einem Interview mit Wccftech befasst. Dort heißt es seitens des Mitbegründers des Entwicklerstudios Neon Giant, dass man alleine für die Hauptmissionen etwa 15 bis 20 Stunden lang in die Mischung aus Diablo und Cyberpunk-Shooter abtauchen wird. Wie bereits bekannt, darf man sich sowohl alleine als auch kooperativ den Herausforderungen stellen.In unserer Vorschau hat The Ascent einen guten Eindruck hinterlassen: "Es könnte also durchaus sein, dass hier ein ungemein spaßiges Mischwesen aus Loot-RPG, Deckungsshooter und Doppelstick-Ballerei heranwächst, das nebenbei auch noch richtig klasse aussieht", meinte Matthias.Letztes aktuelles Video: KoopTrailer