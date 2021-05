The Ascent: Mischung aus Cyberpunk-Shooter und Action-Rollenspiel erscheint Ende Juli

Der Veröffentlichungstermin von The Ascent ist bekanntgegeben worden. Die Mischung aus Cyberpunk-Shooter und Action-Rollenspiel soll am 29. Juli 2021 für Xbox Series X, Xbox One und PC erscheinen. Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass inbegriffen sein.In unserer Vorschau hat The Ascent einen guten Eindruck hinterlassen: "Abseits der Schnellreise-Funktion mit Zug oder Taxi soll es in der offenen Spielwelt keine Ladezeiten geben, bis zu drei Mitspieler können jederzeit ein- und aussteigen, Streit um Beute wird ausgeschlossen ('shared loot') und niedergeschossene Kollegen können auf Knopfdruck wiederbelebt werden. Es könnte also durchaus sein, dass hier ein ungemein spaßiges Mischwesen aus Loot-RPG, Deckungsshooter und Doppelstick-Ballerei heranwächst, das nebenbei auch noch richtig klasse aussieht", meinte Matthias.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer