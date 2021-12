The Ascent: Update und erstes DLC-Paket veröffentlicht

Für das im Juli 2021 veröffentlichte Action-Rollenspiel The Ascent ( ab 26,99€ bei kaufen ) wurde der erste DLC veröffentlicht , der jedoch keine neuen Story-Inhalte mit sich bringt. Stattdessen gibt es mit dem "CyberSec Pack" für 4,99 Euro u.a. zwei neue Waffen: die RECOIL Ballistic Burst Rifle sowie den NEWT Grenade Launcher. Weiterhin beinhaltet der DLC die GR00P Cluster Grenade und vier neue Ausrüstungsgegenstände plus zwei neue animierte Waffen-Skins, mit denen ihr euren Charakter passend ausstatten könnt.Zeitgleich mit den Download-Inhalten wurde auch ein neues Update veröffentlicht, das ein Transmogrifikations-Feature ins Spiel bringt. Für einen kleinen Unkostenbeitrag könnt ihr eurer Ausrüstung das Aussehen eines anderen Gegenstandes in eurem Inventar verpassen. Das neue Update behebt außerdem noch einige Fehler auf den verschiedenen Plattformen und gewährt euch acht neue kosmetische Gegenstände.Laut der Roadmap des Titels soll noch in diesem Jahr ein weiteres Update für The Ascent veröffentlicht werden, im Jahr 2022 wird es dann erneut ein kostenloses Update sowie ein kostenpflichtiges DLC-Paket geben.The Ascent erschien am 29. Juli 2021 für PC, Xbox One sowie Xbox Series X|S und ist auch im Rahmen des Xbox Games Pass verfügbar. Den Test auf 4Players.de findet ihr hier