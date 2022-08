The Ascent: Einjähriges Jubiläum stellt DLC in Aussicht

Entwickler bedanken sich per Twitter





It's our 1st Year Anniversary! We're humbled by the support and love we've had since launch. Thank you to our awesome community for sticking with us and for playing our game! We appreciate each and every one of you!



Now with that being said, we'll just leave this here... 👀 pic.twitter.com/v4JxRZe7i3



— The Ascent (@AscentTheGame) July 29, 2022

Die Entwickler von Neon Giant Games feiern, dass ihr Action-RPG, The Ascent ( ab 26,99€ bei kaufen ) , nun bereits vor einem Jahr erschienen ist. Zusätzlich wird schelmisch weiterer Inhalt für das hübsche Geballer angeteasert.Mit The Ascent gelang den Entwicklern von Neon Giant Games ein echter Überraschungshit. Das sahen – nicht zuletzt aufgrund des zeitgleichen Erscheinungstermins im Gamepass – nicht wenige Spieler ebenso.Hier trafen krachende und optisch opulente Explosionen auf eine fantastisch designte Spielwelt und ein relativ robustes Rollenspiel-System. Leider trübten und trüben allerdings auch ein Jahr nach Release noch zahlreiche Bugs den Spielspaß.Das kleine Jubiläum des hauseigenen Action-RPG-Shooters im grellen Sci-Fi-Setting feiern die Entwickler auf Twitter mit einer netten Danksagung an die zahlreichen Fans. Viele positive Kommentare und Meinungen zu The Ascent gingen nach der harten Arbeit am Spiel natürlich runter wie Öl, auch wenn auch viele Spieler dabei waren, die sich über die immer noch vorherrschende Bug-Flut ausgelassen haben.Kaputte Quests, verlorener Spielfortschritt oder fehlende Dialog-Trigger gehörten noch zu den kleineren Problemen, die The Ascent schlechter machten, als es im Kern eigentlich war.Dennoch möchten die Damen und Herren von Neon Giant Games ein neues Kapitel anbieten, das höchstwahrscheinlich ein paar neue Missionen, Waffen und Outfits hervorbringt.Im auf Twitter geteilten Teaser gibt es nur einen kurzen Videoschnipsel, einen Releasetermin für den kommenden DLC zu The Ascent gibt es bis jetzt noch nicht.Letztes aktuelles Video: VideoTest