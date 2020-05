The Medium: Psychohorror für PC und Xbox Series X angekündigt

Bloober Team ( Blair Witch Observer and Layers of Fear ) hat das psycholigische Horrorspiel The Medium angekündigt, das Ende 2020 für PC ( Steam ) und Xbox Series X erscheinen soll. Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Mediums, das von fatalen Visionen heimgesucht wird. Der Soundtrack entsteht in Zusammenarbeit mit Silent-Hill-Komponist Akira Yamaoka. Eine offizielle Website ist bereits online.Spielbeschreibung des Herstellers: "Werde zu einem Medium, das in zwei verschiedenen Welten lebt: der realen und der Geisterwelt. Geplagt von Visionen eines Kindsmordes, reist du zu einer verlassenen Hotelanlage, in der sich vor vielen Jahren eine grausame Tragödie ereignet hat. Dort beginnt deine Suche nach schwierigen Antworten. Als Medium mit Zugang zu beiden Welten hast du eine weite Perspektive und spürst, dass die Wahrnehmung anderer nur ein Teil der Wahrheit ist. Nichts ist so, wie es zunächst erscheint. Alles hat eine andere Seite."Letztes aktuelles Video: Official Reveal with Gameplay