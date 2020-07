The Medium: Keine Umsetzungen für aktuelle Konsolen geplant

Beim Bloober Team hat man die aktuellen Konsolen offenbar schon komplett abgehakt und konzentriert sich in Zukunft nur noch auf PC und die neue Generation - zumindest, wenn es um den jüngst angekündigten Psycho-Horror The Medium geht. Denn im Gespräch mit Xbox Wire betont Produzent Jacek ZiÄ™ba, dass es keinerlei Pläne gibt, den Titel noch auf die aktuelle Hardware zu portieren."Im Gegensatz zu vielen angekündigten Cross-Gen-Spielen ist The Medium ein Spiel, das nur für die nächste Generation erscheint. Wir haben keine Pläne, es für aktuelle Konsolen umzusetzen, also wird die Xbox Series X die Erfahrung bieten, die wir immer für das Spiel vorgesehen hatten."The Medium wurde im Mai für PC und Xbox Series X angekündigt. Es soll im Dezember 2020 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Game Producer on New Gameplay