The Medium: Psycho-Horror in zwei gleichzeitig gerenderten Realitäten

Im Rahmen der Xbox Games Showcase hat Bloober Team (Blair Witch, Observer, Layers of Fear) auch neues Material aus The Medium gezeigt. Erstmalig war das "Dual-Reality-Gameplay" zu sehen. Die Spieler können jederzeit zwischen zwei Realitäten wechseln, die gleichzeitig gerendert werden (keine Ladezeiten). Neben der physischen Welt wird man auch die Geisterwelt im Körper des Mediums Marianne erkunden, die von Visionen heimgesucht wird."Während des gesamten Trailers werden Mariannes Bewegungen durch beide Welten mit einem einzigen Analogstick gesteuert, wobei sie verschiedene Interaktionen zwischen den einzelnen Welten nutzt, um Rätsel zu lösen und verschiedene Pfade zu erkunden. Die Zuschauer bekommen auch einen ersten Eindruck davon, dass Marianne in der Geisterwelt andere Fähigkeiten hat als die Marianne in der realen Welt, einschließlich sogenannter außerkörperlicher Erfahrungen", schreiben die Entwickler in der Pressemitteilung.Das Psycho-Horrorspiel aus der Verfolgerperspektive wird für PC via Steam und Xbox Series X erscheinen. Als Komponisten für den Soundtrack sind Akira Yamaoka (Silent Hill) und Arkadiusz Reikowski (Bloober Team) dabei.Letztes aktuelles Video: DualReality Trailer