The Medium: Bloober Team macht Angaben zu Bildrate und Auflösung sowie Spielelementen

Der psychologische Horror-Thriller The Medium wird auf der Xbox Series X eine Auflösung von 4K bieten, während die Darstellung mit 30 Bildern pro Sekunde erfolgen soll. Das hat das Bloober Team nach Angaben von Gaming Bolt in der Kommentarsektion zu einem neuen Spielszenen-Video auf Youtube bestätigt, in dem Lead Game Designer Wojciech Piejko auch einige Spielelemente näher vorstellt.Demnach bekommt man als Spieler Zugriff auf den "Medium-Sense", mit dem wichtige Objekte in der Umgebung hervorgehoben werden - vergleichbar mit dem Hexer-Sinn von Geralt in The Witcher 3 Darüber hinaus verfügt man über einen spirituellen Angriff, mit dem man sich aber nicht nur gegen Feinde in der spirituellen Welt zur Wehr setzt, sondern auch elektrische Geräte in der realen Welt aufladen kann. Schließlich wird auch noch gezeigt, wie man mit dem Zurückstellen einer Uhr in der realen Welt die Zeit in der Parallel-Realität beeinflussen darf, um z.B. zu einer bestimmten Situation zu spulen, in der sich auch die Umgebung verändert hat. Hier erkennt man gewisse Parallelen zur der Camcorder-Mechanik von Blair Witch - ein Spiel, das ebenfalls vom Bloober Team stammt, aber im Test trotz dieses interessanten Ansatzes nicht so recht überzeugen konnte.Letztes aktuelles Video: Dual-Reality Gameplay Showcase