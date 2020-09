The Medium: Troy Baker an Bord, Unterstützung für Akira Yamaoka

Auch wenn seine Stimme mittlerweile gefühlt in jedem Videospiel zu hören ist, hat auch das Bloober Team den Synchronsprecher Troy Baker (u.a. The Last of Us, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, Batman Telltale, DiRT 5) für seinen kommenden Psycho-Horror The Medium verpflichtet. Dort wird er die Rolle des Antagonisten übernehmen, bei dem es sich um den Höllenschlund der Geisterwelt handelt."Ich habe den grübelnden Helden gespielt, auch den Händen-an-der-Hüfte-Superhelden, aber der Höllenschlund ist etwas, was ich zuvor noch nie gemacht habe", so Baker gegenüber IGN . "Da kommt eine Angst und eine Herausforderung dazu, weil man sich selbst fragt 'Kann ich das machen? Ist das etwas, was ich umsetzen kann?'".Darüber hinaus haben die Entwickler bekannt gegeben, dass neben Silent-Hill-Komponist Akira Yamaoka auch Sängerin Elizabeth McGlynn am Soundtrack mitwirken wird. Beide haben bereits im Rahmen der Konami-Reihe Silent Hill und Shadows of the Damned zusammengearbeitet.The Medium soll im vierten Quartal für Xbox Series X und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: DualReality Gameplay Showcase