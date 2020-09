The Medium: Story-Trailer wirft einen Blick auf die Ursprünge des Höllenschlunds

Im aktuellen Video "It Came From the Rage" befasst sich das Bloober Team mit den Hintergründen und den Ursprüngen des Höllenschlunds, dem ungewöhnlichen Antagonisten im Horrorspiel The Medium. Der bekannte Synchronsprecher Troy Baker wurde bekanntlich verpflichtet, diesem "Ding" seine Stimme zu leihen. Zudem wird in dem Trailer mit "Trauer" eine neue Figur vorgestellt - ein maskiertes Mädchen, das ganz alleine im Niwa-Hotel lebt.Auszug aus der Pressemitteilung:"The Medium ist das bislang größte und ambitionierteste Projekt von Bloober Team. Das Spiel erlaubt dem Spieler, zwei Realitäten gleichzeitig zu erkunden und ein dunkles Geheimnis zu lüften, das von verstörenden Rätseln, bösartigen Geistern und tückischen Puzzeln geschützt wird. Das Spiel wartet mit einem schaurigen und atmosphärischen Soundtrack auf, der vom legendären Akira Yamaoka (Silent Hill) und Arkadiusz Reikowski (Bloober Team) komponiert wurde."Eine erste Kostprobe aus dem Soundtrack kann man sich bei Steam anhören.Letztes aktuelles Video: It Came From The Rage StoryTrailer