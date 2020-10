The Medium: Psycho-Horror in zwei Welten beginnt Anfang Dezember auf PC und Xbox Series X/S

Bloober Team wird The Medium am 10. Dezember 2020 für PC und Xbox Series X/S veröffentlichen. Das Psycho-Horrorspiel wird 49,99 Euro im Epic Games Store, im Microsoft Store und auf Steam kosten.Darüber hinaus geben die polnischen Entwickler, die u.a. für Blair Witch Observer und Layers of Fear verantwortlich waren, gewähren im folgenden Trailer einen Einblick in die Spiegelwelten, die vom düsteren Stil der dystopisch-surrealistischen Werke des polnischen Künstlers Zdzislaw Beksinski inspiriert wurden. Musikalisch untermalt wird das Geschehen von Arkadiusz Reikowski und Akira Yamaoka ( Kostprobe ).The Medium setzt auf das "Dual-Reality-Gameplay". Die Spieler können jederzeit zwischen zwei Realitäten wechseln, die gleichzeitig gerendert werden (keine Ladezeiten). Neben der physischen Welt wird man auch die Geisterwelt im Körper des Mediums Marianne erkunden, die von Visionen heimgesucht wird.Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal