The Medium: Entwickler erklären duale Realität in ihrem Psycho-Horrorspiel für PC und Xbox Series X/S

Bloober Team wird The Medium bekanntlich am 10. Dezember 2020 für PC und Xbox Series X/S veröffentlichen. In einem Trailer zum "Dual Reality System" erläutern die polnischen Entwickler etwas näher, wie das System der "dualen Realität" abläuft, mit dem man sich in den von Zdzislaw Beksinski inspirierten Umgebungen auseinandersetzen muss.Die Spieler können jederzeit zwischen zwei Realitäten wechseln, die gleichzeitig gerendert werden (keine Ladezeiten). Neben der physischen Welt wird man auch die Geisterwelt im Körper des Mediums Marianne erkunden, die von Visionen heimgesucht wird. Die Entwickler erklären, dass man sich etwa zwei Drittel der Spielzeit über nur in jeweils einer der zwei Realitäten aufhalten kann.In anderen Momenten erlebe man aber beide Realitäten gleichzeitig - auf einem vertikal geteilten Bildschirm. Je nach Situation kann eine davon mehr Platz auf dem Schirm einnehmen. Natürlich beeinflussen die Handlungen von einer Realität die andere, um etwa Rätsel lösen zu können.Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal