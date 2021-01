The Medium: 14 Minuten langes Video aus dem Psycho-Horrorspiel und den beiden Welten

Die Entwickler von The Medium zeigen den grundlegenden Spielablauf des Psycho-Horrors im folgenden Video. In dem 14-minütigen Clip erkundet Marianne (das Medium) die reale Welt und die Geister-Welt abwechselnd und gleichzeitig - mit dem "Dual-Reality-Split-Screen-Spielsystem". Im Laufe des Spiels wird man regelmäßig von einer Welt in die andere Welt wechseln können. Ein Drittel des Spiels wird sich in der realen Welt abspielen, ein weiteres Drittel in der Geister-Welt und das letzte Drittel in beiden Welten gleichzeitig. Es wird u.a. gezeigt, wie man Rätsel in beiden Welten löst und was es mit dem Hauptgegner (Höllenschlund) auf sich hat.Bloober Team: "Marianne verfügt über eine Reihe übersinnlicher Fähigkeiten, die sie kombinieren muss, um die Bedrohungen und Hindernisse beider Welten zu überwinden - wie zum Beispiel den schützenden Geistschild und den mächtigen Geistschlag. Während sie ihre Kräfte einsetzt, um das Geheimnis des Niwa-Resorts zu entschlüsseln, führt sie ihre Ermittlung jenseits der Mauern des Spukhotels - unter anderem zur mysteriösen Alten Festung, die in dem neuen Video zum ersten Mal vorgestellt wird. (...) Das Video verpasst den Spielern außerdem einen Vorgeschmack auf Begegnungen mit Höllenschlund, dem Hauptgegner des Spiels (gesprochen von Troy Baker), und enthüllt eine seiner speziellen Fähigkeiten. Höllenschlund ist verschlagen und unersättlich und kann, wie auch Marianne, zwischen der realen und der Geisterwelt hin- und herreisen und dadurch Marianne durch beide Realitäten verfolgen. In der Geisterwelt ist Höllenschlund sichtbar und kann Marianne leicht entdecken, während sie sich mit dem Geistschlag verteidigen kann. In der materiellen Welt ist Höllenschlund unsichtbar - jedoch auch blind, sodass er seine Beute nur über sein Gehör aufspüren kann."The Medium soll das bislang größte und ambitionierteste Projekt von Bloober Team (Blair Witch, Observer: System Redux und Layers of Fear) sein. Es wird am 29. Januar 2021 für PC (Steam, Epic Games Store) und Xbox Series X|S für 49,99 Euro erscheinen und auch im Xbox Game Pass enthalten sein.In einem Interview mit wccftech haben die Entwickler außerdem bestätigt, dass das Spiel Raytracing-Funktionen (Reflexionen, Umgebungsverdeckung, Transparenz, Schatten) unterstützen wird. Es wird einen Performance- und einen Qualitätsmodus geben. Im Performance-Modus wird z.B. nur die aktuelle Welt mit Reflexionen und Umgebungsverdeckung gerendert. Im Qualitätsmodus werden alle Effekte in beiden Welten eingesetzt. Auch DLSS von Nvidia wird unterstützt. Details zum Raytracing-Einsatz auf der Konsole wollten die Entwickler nicht verraten.Letztes aktuelles Video: Spielszenen