The Medium: Hinter den Kulissen: Die Gestaltung der doppelten Spielwelt

Die Entwickler von The Medium haben ein Hinter-den-Kulissen-Video veröffentlicht, in dem sie auf die Gestaltung der doppelten Spielwelt eingehen. So spricht der Art Director von Bloober Team über die beiden Welten (reale Welt und Geisterwelt) und die Auswahl der Farben, um Emotionen bei den Spielern zu erzeugen.In The Medium erkundet Marianne (das Medium) die reale Welt und die Geister-Welt abwechselnd und gleichzeitig - mit dem "Dual-Reality-Split-Screen-Spielsystem". Im Laufe des Spiels wird man regelmäßig von einer Welt in die andere Welt wechseln können. Ein Drittel des Spiels wird sich in der realen Welt abspielen, ein weiteres Drittel in der Geister-Welt und das letzte Drittel in beiden Welten gleichzeitig. Das Psycho-Horrorspiel soll das bislang größte und ambitionierteste Projekt von Bloober Team sein (Blair Witch, Observer: System Redux und Layers of Fear). Es wird am 29. Januar 2021 für PC (Steam, Epic Games Store) und Xbox Series X|S für 49,99 Euro erscheinen und auch im Xbox Game Pass enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Behind The Scenes Dual Art Style