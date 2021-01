The Medium: Bloober Team gibt Einblicke in die Aufgaben des Mediums

Was macht ein Medium eigentlich so und was gehört zu seinen Aufgaben? Dieser Frage geht Bloober Team in einem neuen Video rund um das Horrorspiel "The Medium" nach, in dem man mit Marianne bekanntlich die Kontrolle über eine Figur übernimmt, die mit übernatürlichen Sinnen ausgestattet ist.Das erlaubt ihr u.a., sogar in der realen Welt Dinge zu sehen, zu spüren und zu fühlen, die für andere Menschen unsichtbar sind. Diese Fähigkeiten erweisen sich u.a. als nützlich, um verborgene Objekte ausfindig zu machen. Durch so genannte Echos in ihrem Bewusstsein kann sie durch Berührungen mit Gegenständen außerdem einen Blick in die Vergangenheit werfen. Die Verbindung zur spirituellen Welt ermöglicht es ihr sogar, Kontakt mit "Seelen" aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren.The Medium erscheint am 28. Januar für PC und Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: What Does a Medium Do