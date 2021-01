The Medium: Die Systemanforderungen (mit und ohne Raytracing)

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-6600 oder AMD Ryzen 5

GPU: GeForce 1650 Super oder GTX 1060 oder AMD R9 390X

RAM: 8 GB

Storage: 50 GB HDD

DirectX: 11

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-9600 oder AMD Ryzen 3700 X

GPU: GeForce GTX 1660 Super oder AMD RX 5600XT 6 GB

RAM: 16 GB

Storage: 50 GB SSD

DirectX: 11

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-9600 oder AMD 3700 X

GPU: GeForce RTX 2060 Super oder AMD 5700 XT

RAM: 16 GB

Storage: 50 GB SSD

DirectX: 11

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 3700 X

GPU: GeForce RTX 2080 8 GB oder RTX 3060 Ti oder AMD RX 6800 16 GB

RAM: 16 GB

Storage: 50 GB SSD

DirectX: 11

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-9600 oder AMD Ryzen 7 3700 X

GPU: GeForce RTX 2060 Super 8 GB oder AMD RX 6800 16 GB

RAM: 16 GB

Storage: 50 GB SSD

DirectX: 12

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 3700 X

GPU: GeForce RTX 3060 Ti oder RTX 2080 8 GB oder AMD RX 6800 16 GB

RAM: 16 GB

Storage: 50 GB SSD

DirectX: 12

OS: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 3700 X

GPU: GeForce RTX 3080 oder AMD RX 6800 XT 16 GB

RAM: 16 GB

Storage: 50 GB SSD

DirectX: 11

Bloober Team hat knapp eine Woche vor dem Verkaufsstart die detaillierten PC-Systemanforderungen von The Medium bekanntgegeben. Die Anforderungen sind unterteilt in vier Systemvoraussetzungen ohne Raytracing-Unterstützung und drei Angaben mit Raytracing-Unterstützung. Die Anforderungen für 30 fps fallen jedenfalls recht hoch aus, was u.a. daran liegen könnte, dass die beiden Spielwelten (echte Welt und Geisterwelt) gleichzeitig gerendert werden. The Medium wird am 28. Januar 2021 für PC (Epic Games Store und Steam) und Xbox Series X/S erscheinen.Minimum (1080p mit 30 fps; Grafik-Voreinstellung: Niedrig)Empfohlen (1080p mit 30 fps; Grafik-Voreinstellung: "Medium")Hoch (1440p mit 30 fps; Grafik-Voreinstellung: Hoch)Ultra (2160p mit 30 fps; Grafik-Voreinstellung: Hoch)Das Spiel wird Reflexionen, Umgebungsverdeckung, Transparenz und Schatten via Raytracing unterstützen. Es wird einen Performance- und einen Qualitätsmodus geben. Im Performance-Modus wird z.B. nur die aktuelle Welt mit Reflexionen und Umgebungsverdeckung gerendert. Im Qualitätsmodus werden alle Effekte in beiden Welten eingesetzt. Auch DLSS von Nvidia wird unterstützt.Raytracing Minimum (1080p mit 30 fps; Grafik-Voreinstellung: "Medium")Raytracing Recommended (1440p mit 30 fps; Grafik-Voreinstellung: Hoch)Raytracing high (2160p mit 30 fps; Grafik-Voreinstellung: Hoch)In The Medium erkundet Marianne (das Medium) die reale Welt und die Geister-Welt abwechselnd und gleichzeitig - mit dem "Dual-Reality-Split-Screen-Spielsystem". Im Laufe des Spiels wird man regelmäßig von einer Welt in die andere Welt wechseln können. Ein Drittel des Spiels wird sich in der realen Welt abspielen, ein weiteres Drittel in der Geister-Welt und das letzte Drittel in beiden Welten gleichzeitig. Das Psycho-Horrorspiel soll das bislang größte und ambitionierteste Projekt von Bloober Team sein (Blair Witch, Observer: System Redux und Layers of Fear).Letztes aktuelles Video: What Does a Medium Do