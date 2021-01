The Medium: Launch-Trailer und Rabatt-Aktion

DARK-THREAT schrieb am 29.01.2021 um 12:50 Uhr

Da der Test geschlossen ist (warum?) hier:

Ich habe wohl das erste Kapitel geschafft und bin sehr angetan von dem Spiel. Anders als bei Layers of Fear (zu jumpscare und 1st Person) oder Blair Witch (technische Katastrophe, dumme Hund-KI) habe ich hier echt verlangen zu wissen wie es weitergeht.

Gerade im Sound und der damit aufgebauten Spannung fesselt es wie eins Silent Hill. Und genau dessen Feeling habe ich hier.

Auch überzeugt mich diese Mischung aus 4th und 3rd Person viel mehr. Da geht der Grusel cineastisch eher auf meinem Fernseher ab, was ich eher mag, als wenn Grusel sich in der ersten Person gegen mich sich abspielt. Bin da eher lieber der Beobachter als das Opfer.

Technisch fluppt das Spiel auch echt gut auf der Series X und die kleinen Controllerfeatures wie das Regentropfen vibrieren sind gut umgesetzt. Vom Aussehen her ist es auch als AA Spiel echt ansehnlich.

Nach Until Dawn könnte es mein nächstes lieblings Horrorspiel werden.