The Medium: Hinweis auf PS5-Umsetzung

Das Bloober Team bereitet offenbar eine PS5-Umsetzung von The Medium vor. Einen Hinweis darauf liefert laut Gematsu ein entsprechender Eintrag bei der ESRB (The Entertainment Software Rating Board), bei dem der Psycho-Horror neben der Xbox Series X|S auch für die Sony-Konsole gelistet wird.Bisher ist The Medium lediglich für PC und Xbox Series erhältlich - dort auch in der Bibliothek vom Game Pass vertreten. Im März hatten die Entwickler ein Vertriebsabkommen mit Koch Media abgeschlossen, das sich um physische Versionen zu The Medium und Observer: System Redux drehte. Gut möglich, dass beim Koch Media Summer Game Show Showcase am 11. Juni die PS5-Version dann auch offiziell enthüllt wird.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer