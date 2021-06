The Medium: PS5-Adaption des übersinnlichen Horrortrips bestätigt

Die Hinweise auf eine PS5-Umsetzung von The Medium (wir berichteten ) haben sich bewahrheitet: Am 3. September 2021 will das Bloober Team sein bereits für PC, Xbox Series X|S sowie im Xbox Game Pass erschienenens Horrorabenteuer (zum Test ) auch für PlayStation 5 veröffentlichen - und zwar sowohl als Download via PlayStation Store als auch als Boxversion im Handel. Letztere soll zeitgleich auch für PC und Xbox Series X|S erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.The Medium ist ein Psycho-Horrorspiel in der dritten Person mit patentiertem Dual-Reality-Gameplay und einem Original-Soundtrack der Komponisten Arkadiusz Reikowski und Akira Yamaoka."