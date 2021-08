The Medium: Trailer vermittelt die gruseligen Vibes, die sich nur mit dem PS5-Controller einstellen sollen

Bloober Team möchte mit einem Trailer zum Horrorspiel The Medium ab 49,99€ bei vorbestellen ) demonstieren, wie die vibrationale Gruseligkeit vom PS5-Controller profitiert. Auf Sonys aktueller Konsole sollen die Vorteile des DualSense-Controllers voll ausgenutzt werden, um intensiver ins Geheimnis rund um das Niwa-Hotel einzutauchen.The Medium wird am 3. September als physische Fassung für PC, Xbox Series X|S und PS5 im Handel erhältlich sein. Bei ausgewählten Händlern gibt es das Spiel auch in der "The Medium: Two Worlds Special Launch Edition". Sie enthält ein exklusives SteelBook, den Soundtrack des Spiels sowie ein 32-seitiges Hardcover-Artbook."'Unser Ziel ist es, dass Spieler Mariannes Reaktionen auf das Geschehen spüren, während sie die Spielwelt erkunden und mit ihr interagieren', erklärt Szymon Erdmanski, Producer bei Bloober Team.Nach dem erfolgreichen weltweiten Start auf PC und Xbox Series X|S am 28. Januar 2021 freut sich Bloober Team, The Medium auch auf die PS5 zu bringen (...) Darüber hinaus kündigen Bloober Team und Black Screen Records an, dass der atmosphärische Original-Soundtrack von The Medium voraussichtlich im Oktober auf Vinyl und CD veröffentlicht wird. Vorbestellungen sind ab sofort zum Preis von 34€ möglich."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS5