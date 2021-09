The Medium: Keine Ladebildschirme und wilde Vibrationen zum heutigen Start auf der PlayStation 5

Das auf Horror fokussierte polnische Studio Bloober Team ( Blair Witch Layers of Fear ) hat heute das psychologische Gruselspiel The Medium ab 49,99€ bei vorbestellen ) für PlayStation 5 veröffentlicht. Der Wechsel in die spirituelle Welt, das Lösen von Rätseln und das Erkunden verschiedener Wege soll sich durch die neue DualSense-Integration auf Sonys neuer Konsole noch übernatürlicher anfühlen - zumal diesmal auch Ladebildschirme wegfallen."Bloober Team und der weltweite Retail-Publishing-Partner Koch Media bringen die physische Version von The Medium für PS5™, Xbox Series X|S und PC in den Handel. Neben der regulären Version gibt es bei ausgewählten Händlern auch die The Medium: Two Worlds Special Edition mit einem exklusiven Steelbook™, dem Original-Soundtrack auf CD und einem 32-seitigen Hardcover-Artbook. Darüber werden Bloober Team und Black Screen Records den atmosphärische Original-Soundtrack von The Medium voraussichtlich im Oktober auf Vinyl und CD veröffentlichen. Vorbestellungen sind ab sofort zum Preis von 34 € möglich."Letztes aktuelles Video: Trailer DualSense Overview