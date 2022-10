The Medium: The Medium: Horror-Titel soll eine Serien-Adaption bekommen

The Medium als Serie: Produzent der Witcher-Serie auf Netflix ist mit an Bord

Cyberpunk: Edgerunners, Arcane und Resident Evil: Serien-Adaptionen von Videospielen sind der letzte Schrei. Auch der Horror-Titel The Medium vom polnischen Entwicklerstudio Bloober Team soll nun verfilmt werden.Für die geplante Serie zu The Medium will Bloober Team mit dem polnischen Animationsstudio Platige Image zusammenarbeiten, wie man in der offiziellen Ankündigung (übersetzt von PC Gamer ) bekanntgab.Der The Medium-Autor Piotr Babieno betonte: “Sowohl die Film- als auch die Videospiel-Industrie liegen mir am Herzen und ich bin sehr glücklich, dass sich endlich die Gelegenheit ergibt, beide zusammen zu bringen. Die Geschichte, die wir im Spiel erzählt haben, wurde von vielen Spielern geschätzt und jetzt werden sie noch mehr Leute erleben.“Platige Image ist bereits 25 Jahre im Geschäft, war unter anderem an der märchenhaften Intro-Sequenz von Resident Evil Village beteiligt und produzierte Cinematic-Trailer zu Dying Light 2 und Dishonored. Auch Tomasz Baginski, der Produzent der ersten Staffel von The Witcher auf Netflix und des Animationsfilms The Witcher: Nightmare of the Wolf, ist bei der The Medium-Serie mit an Bord. Ein Grund zum Jubeln, findet Babieno:Letztes aktuelles Video: Trailer DualSense Overview„Dass jemand wie Tomasz Baginski, eine so wichtige Figur in der polnischen Filmkunst, das Projekt kreativ überwacht, beweist, dass wir etwas wirklich Großartiges erschaffen wollen. Das ganze Team, das am Konzept der Serie feilt, fühlt sich, als würden sie an etwas wirklich Besonderem arbeiten. Wir hoffen, dass dieser Enthusiasmus auch in der Qualität der Serie erkennbar sein wird.“Nachdem Bloober Team in der Vergangenheit immer wieder in Gerüchten rund um ein angebliches Silent Hill-Remake auftauchte, enthüllte das polnische Studio beim diesjährigen Summer Game Fest , dass man der hauseigenen Horror-Reihe Layers of Fear einen neuen Anstrich verpasst.Auf der Gamescom präsentierte man zuletzt das neue Story-Kapitel The Final Note, das die Neuauflage zusätzlich zu den technischen Verbesserungen wie Ray Tracing und 4K für Neueinsteiger und Gruselerprobte gleichermaßen attraktiv gestalten dürfte. Layers of Fears soll Anfang 2023 für PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series erscheinen.