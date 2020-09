Second Extinction: Spielszenen-Video: Amir, Jürgen und Ortega im Kampf gegen mutierte Dinosaurier

Die Erde wurde überrannt - Mutierte Dinosaurier haben die Menschheit vernichtet, und die wenigen Überlebenden sind in den Weltraum geflüchtet. In kurzen, aber fesselnden Guerillamissionen wird Ihr dreiköpfiges Einsatzteam zurück auf die Erde geschickt, um die Besatzungstruppen zu vernichten. Es ist Zeit, den Planeten zurückzuerobern!

Dreiköpfiges Einsatzteam - Übernehmen Sie die Rolle eines Widerstandskämpfers und verbünden Sie sich mit bis zu zwei anderen Überlebenden, um den Gegner dort zu treffen, wo es wehtut. Kombinieren Sie einzigartige Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstungsgegenstände.

Spektakuläre Action - Kämpfe gegen Dinosaurier haben sich nie so brutal angefühlt – pausenlose, explosive Kämpfe und adrenalinreiche Spannung erwarten Sie und Ihr Team, wenn Sie sich auf der ganzen Welt immer mehr und immer größeren Gegnern stellen.

Mutierte Monstrositäten - Diese Dinosaurier sind keineswegs so, wie die Paläontologen sie kennen, denn seltsame Mutationen machen sie noch tödlicher. Elektrische Raptoren, gigantische T-Rexe, die über ihren kleineren Brüdern aufragen – diese bösartigen Kreaturen sind nur schwer zu erledigen.

Gemeinsame Anstengung - Zusammen mit der Community haben Ihre Aktionen Einfluss auf den Krieg gegen die Dinosaurier. Halten Sie die Augen offen und erleben Sie, wie Sie im drohenden Krieg den Unterschied machen können.



In Second Extinction bekämpfen bis zu drei Spieler (gemeinsam) mutierte Dinosaurier, die die Erde erobert haben. Einen Blick auf den Dino-Shooter kann man im folgenden (unkommentierten) Spielszenen-Video werfen. In dem Einsatz der Marke "Research and Rescue" versuchen Amir, Jürgen und Ortega das vermisste Forschungsteam zu finden. Danach gilt es das Raumschiff zu reparieren, die Forschungsdaten zu vervollständigen und danach zu verschwinden, währenddessen werden haufenweise Dinos ausgeschaltet.Zum Early-Access-Start am 13. Oktober 2020 auf Steam sind folgende Inhalte geplant: vier Helden, zehn Waffen mit fünf Upgrade-Stufen, sechs Missionen in sieben Regionen und zwölf Nebenmissionen. Das Spiel wird von Systemic Reaction ( Generation Zero ) bei den Avalanche Studios ( Mad Max Just Cause ) entwickelt.Letztes aktuelles Video: Frühe SpielszenenFolgende Features werden gelistet: