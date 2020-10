Second Extinction: Dinojagd startet in den Early Access

Rasante Online-Koop-Action für bis zu drei Spieler

Eine in sieben Regionen unterteilte, große offene Karte in der gefrorenen Tundra mit dynamischem Wetter, verschiedenen Tageszeiten, Ein- und Ausstiegspunkten sowie neu auftauchenden Gegnern und Aktivitäten.

Die Kriegsanstrengung - ein community-basiertes Metaspiel, bei dem Aktionen der Spieler Einfluss auf den Kartenstatus haben, darunter durch ein Regionsbedrohungs-System, das Schwierigkeitsgrad, Gegner und Aktivitäten verändert sowie Sonderevents auslöst.

Sechs wiederholbare Missionen mit einem Bewertungssystem aus fünf Sternen

Zwölf unterschiedliche Aktivitäten, die Spieler während ihrer Missionen optional ausführen können

Vier einzigartige Charaktere mit drei Klassen sowie speziellen Fähigkeiten, Sprechern und Skins

Zehn gegnerische Dinosaurierarten, von Truppen bis hin zu großen Spezialgegnern

Ausrüstung - zehn Waffen mit jeweils eigenen Verbesserungsmöglichkeiten, Vorteilen und Skins, sechs Granaten und sechs Nutzlasten

Spieleprofilstufen von 1 bis 25 und persönliche Bestwerte Auf den verschiedenen Stufen werden

Verträge, neue Waffen und Kits für Ihre Helden freigeschaltet

Verträge - zusätzliche, wöchentlich aktualisierte Herausforderungen, die spezielle Belohnungen ermöglichen

Steam-Errungenschaften

Vollständig auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht) und Japanisch lokalisierter Text

Neue Dinosauriermutationen!

Regelmäßige Community-Events

Zusätzliche Sonderevents, ausgelöst durch die Kriegsanstrengung, die das Spielerlebnis durcheinanderwürfelt

Saisonale Inhalte (Verträge, die spezielle Belohnungen einbringen)

Neue Waffen und Nutzlasten

Rüstungsverstärkungen

Experimentelle Spielmodi, darunter auch der oft angefragte Hordenmodus

Geheime Errungenschaften

Einstellungen der Missionsschwierigkeit

Verbesserungen der Gegner-KI

Falls nötig Änderungen der Spielbalance sowie regelmäßige allgemeine Verbesserungen

Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC) Screenshot - Second Extinction (PC)

Am 13. Oktober 2020 haben Systemic Reaction ihren kooperativen Ego-Shooter Second Extinction im Early Access für PC veröffentlicht. Einen angepeilten Fertigstellungstermin gibt es bis dato nicht. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" sind, kostet 24,99 Euro. Zum Start der Vollversion soll der Preis angehoben werden. Umsetzungen für Xbox One und Xbox Series X | S sind ebenfalls geplant ( Microsoft Store ).In der Spielbeschreibung heißt es: "Second Extinction ist ein intensiver Co-Op-Shooter für 3 Spieler. Es geht darum, die mutierten Dinosaurier auszulöschen, die den Planeten übernommen haben. Teamwork ist von entscheidender Bedeutung, wenn du die Rolle eines der Überlebenden übernimmst und eine einzigartige Kombination aus Waffen, Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzt, um die große Anzahl von Feinden zu besiegen. Kämpfe dich durch einen Strudel von Kugeln, Bomben, Zähnen, Krallen und Blut. Es liegt an dir, die Erde zurückzuerobern!"Die Vorabfassung soll laut Entwicklern folgende Inhalte bieten:Diese Inhalte will man im weiteren Verlauf der Entwicklung hinzufügen:Das Endergebnis stellt man sich so vor: "Die Vollversion des Spiels wird stabiler sein sowie die von der Community bestimmten und angefragten Funktionen erhalten. Außerdem werden wir einen eher üblichen Live-Service-Ansatz mit weniger häufigen Updates, aber geballteren neuen Inhalten verfolgen. Die Community wird auch weiterhin eine aktive Rolle bei unserer Entwicklung einnehmen, wobei wir das Tempo beim Integrieren von Funktionen und der Reaktion auf Vorschläge ein wenig zurückschrauben werden. In der idealen Version des Spiels haben Änderungen weitreichende Auswirkungen auf alle Systeme (was eine durchaus gute Sache ist), daher benötigen wir Zeit, um sicherzustellen, dass alles wie geplant funktioniert."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer