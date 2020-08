Bridge Constructor: The Walking Dead: Kuriose Mischung: Walker, Überlebende und Physik-Brückenrätsel

Nach Bridge Constructor Bridge Constructor Mittelalter und Bridge Constructor Portal wird der nächste Teil der Reihe im Universum von The Walking Dead (AMC) stattfinden - eine wirklich ungewöhnliche Mischung. Die Ankündigung wurde heute auf der gamescom Opening Night Live vorgenommen, aber Spielszenen wollten ClockStone Software und Headup Games noch nicht zeigen.In dem physikbasierten Rätselspiel wird man Brücken und "andere Konstruktionen" in dem Endzeit-Szenario bauen, um Charakteren wie Daryl, Michonne und Eugene eine sichere Passage zu gewährleisten - auch bekannte Fahrzeuge aus der Serie sollen mit von der Partie sein. Man wird spezielle Level-Objekte, Sprengstoff und andere Fallen einsetzen können, um die Walker von den Überlebenden wegzulocken.Bridge Constructor: The Walking Dead wird im Laufe des Jahres für PC, Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.