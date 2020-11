Bridge Constructor: The Walking Dead: Physikbasiertes Rätselspiel mit bekannten Charakteren erscheint heute

Mit Bridge Constructor: The Walking Dead erscheint im Laufe des heutigen Tages eine der wohl ungewöhnlichsten Cross-Over-Spiele der letzten Jahre für PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store), PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Android und iOS. Eine PS5-Fassung folgt kurz darauf, inklusive Cross-Buy.In dem physikbasierten Rätselspiel wird man Brücken und "andere Konstruktionen" in dem Endzeit-Szenario bauen können, um Charakteren wie Daryl, Michonne und Eugene eine sichere Passage zu gewährleisten - aber auch Fahrzeuge sollen mit von der Partie sein. Man wird spezielle Level-Objekte, Sprengstoff und andere Fallen einsetzen können, um die Walker von den Überlebenden wegzulocken. Aber man wird nicht nur gegen Walker "kämpfen", sondern sich auch gegen feindselige Menschengruppen behaupten müssen. Einen kurzen Überblick über Brückenbau, Konstruktionen und zerschmetterte Zombies gibt der folgende Trailer.Plattformen, Preise und Stores:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer