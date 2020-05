Scarlet Nexus: Anime-Rollenspiel mit Psychokinese wird auch für PS4 und PS5 erscheinen

Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC) Screenshot - Scarlet Nexus (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe hat bestätigt, dass Scarlet Nexus auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird. Das Spiel soll zugleich der Auftakt einer neuen Reihe sein. In dem Rollenspiel (laut Publisher) steuert man Yuito Sumeragi, der die Kraft der Psychokinese beherrscht. Es gilt die futuristische Stadt New Himuka zu erforschen und das Geheimnis einer Brain-Punk-Zukunft, die zwischen Technologie und übernatürlichen Fähigkeiten gefangen ist, zu enthüllen.Szenario: "In einer weit entfernten Zukunft wurde ein Hormon im menschlichen Gehirn entdeckt, dass den Menschen übernatürliche Kräfte verleiht und somit die Welt komplett veränderte. Der Beginn dieser neuen Ära für die Menschheit wurde durch den Angriff gefährlicher Mutanten, genannt 'Die Anderen', unterbrochen, die es auf die Gehirne der Menschen abgesehen haben. Da normale Waffen diesen Eindringlingen nichts anhaben können, wurden stattdessen die Menschen mit besonders ausgeprägten psychischen Fähigkeiten in den Kampf geschickt, um das Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Seitdem wird nach diesen speziellen Talenten gesucht, um sie für die Other Suppression Force, die letzte Verteidigungslinie der Menschheit, zu rekrutieren."Die Spieler sollen in "eine komplexe Geschichte" eintauchen, die sich um Beziehungen, Mut und Tapferkeit dreht. Mit der Fähigkeit der Psychokinese, wird man die Spielwelt als Waffe einsetzen können. Es wird möglich sein, Teile der Umgebung anzuheben, "zu zerbrechen" und zu werfen, um so Angriffs-Kombos aufzubauen und die Gegner zu besiegen.Für die Entwicklung des Spiels sind die kreativen Köpfen hinter Tales of Vesperia verantwortlich. Scarlet Nexus wird für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. Das Release-Zeitfenster wurde nicht weiter eingegrenzt.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer