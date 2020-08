Scarlet Nexus: Hanabi und die Anderen-Abwehrstreitkraft im Trailer

Bandai Namco Entertainment hat einen Trailer zu Scarlet Nexus veröffentlicht, der den neuen Charakter Hanabi vorstellt und zeigt, wie die AAF sich gegen ihre Gegner stellt. Hanabi ist eine fröhliche und energetische Rekrutin und eine Kindheitsfreundin von Yuito. Sie hat die Fähigkeit der Pyrokinese gemeistert und kann damit Scharen von Gegnern in Flammen aufgehen lassen. Yuito kann sich diese Fähigkeit von ihr leihen und somit ebenfalls Gegner in Brand setzen."In Scarlet Nexus schlüpfen Spiele in die Rolle von Yuito Sumeragi und erforschen die vom 90er Jahre Neopunk inspirierten Straßen von New Himuka. Diese Welt wird von mysteriösen Kreaturen namens 'Anderen' bedroht, die sich von Menschenhirnen ernähren. Diesen Monstern stellt sich die AAF, die Anderen-Abwehrstreitkraft, mit ihren mächtigen Kämpfern entgegen. Yuito ist einer von ihnen und mit einem scharfen Katana sowie unglaublichen psychokinetischen Kräften ausgestattet. Um diese furchteinflößenden Kreaturen zu besiegen, können Teammitglieder ihre einzigartigen Kräfte mit Yuito teilen, indem sie ihre Gehirne und ihre Fähigkeiten miteinander verbinden. Mit jedem weiteren Charakter werden neue Fähigkeiten verfügbar, mit denen experimentiert werden kann."Scarlet Nexus wird für PC (digital), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2020 Trailer