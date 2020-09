Scarlet Nexus: Japanische Rockband The Oral Cigartettes liefert Titelsong zum Action-RPG

Mit "Dream In Drive" liefert die japanische Rockband The Oral Cigarettes den offiziellen Titelsong zum kommenden Action-RPG The Scarlet Nexus, das für Publisher Bandai Namco den Start einer neuen Marke einläuten soll. Einen Eindruck vermittelt das Musikvideo, das die Rocker in Aktion zeigt und auch Szenen aus dem Spiel enthält. Laut Pressemitteilung soll der gitarrenlastige Sound den 90er-Jahre-Vibe der Spielwelt und der Stadt New Himuka wiedergeben.Scarlet Nexus ist für PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X und PlayStation 5 angekündigt. Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht.Letztes aktuelles Video: Special Movie Musikvideo