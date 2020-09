Scarlet Nexus: Kasana und Yuito im Story-Trailer

Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC-CDROM,PlayStation5,XboxSeriesX)

Bandai Namco Entertainment hat passend zur Tokyo Game Show 2020 weitere Details zur Story von Scarlet Nexus verraten. Demnach werden Kasana und Yuito zusammen in den Kampf ziehen."Kasane ist ein Waisenkind, das ihre Eltern während eines Angriffs der Anderen verloren hat. Sie wurde von der mächtigen Randall Familie adoptiert und mit 12 Jahren für die AAS rekrutiert, wo sie zu den stärksten Mitgliedern gehört. Mittlerweile ist sie zu einer Elitesoldatin mit überdurchschnittlichen Kampfkünsten herangewachsen und hat ihre Psychokinese in Kombination mit ihren Wurfmessern gemeistert. Sie wird neben Yuito Sumeragi ein spielbarer Charakter mit ihrer eigener Geschichte und eigenen Fähigkeiten sein. Yuito wurde in eine Elite-Familie von Regierungsmitgliedern hineingeboren und war schon früh davon besessen, ein Mitglied der AAS zu werden. Nachdem er von einem Mitglied gerettet wurde, war es sein größter Wunsch in dessen Fußstapfen zu treten."In New Himuka greifen seltsame Kreaturen, die als die "Anderen" bezeichnet werden, vom Himmel aus an und ernähren sich von menschlichen Gehirnen. Die Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS), bestehend aus den besten Kämpfern, stellt sich der Bedrohung entgegen.Sowohl Kasane als auch Yuito werden von Partymitgliedern, wie Gemma Garrison, Luka Travers oder Tsugumi Nazar unterstützt, um der Bedrohung durch die Anderen Einhalt zu gebieten. Unsere Vorschau des vielversprechenden Titels findet ihr hier Das Rollenspiel wird von den Bandai Namco Studios entwickelt. Die Spieler decken die Mysterien einer "Brain-Punk-Zukunft" auf, die sich im Zwiespalt zwischen Technologie und psychischen Fähigkeiten befindet. Die Story wurde von Takumi Miyajima geschrieben, der u.a. an der Tales-of-Reihe mitgearbeitet hat. Das Spiel wird für PC (digital), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.