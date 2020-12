Scarlet Nexus: Anime-Rollenspiel erscheint im Sommer 2021

Screenshot - Scarlet Nexus (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Scarlet Nexus (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Bandai Namco Entertainment hat im Rahmen der Game Awards 2020 nicht nur ein neues Video zu Scarlet Nexus veröffentlicht (siehe unten), sondern auch verkündet, dass das Action-Rollenspiel (zur Vorschau ) aus der Feder von Takumi Miyajima (Tales-of-Reihe) im Sommer 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen wird. Zum Inhalt schreibt der Hersteller: "Feindliche Kreaturen, die als 'Andere' bezeichnet werden, haben eine Welt angegriffen in der Fähigkeiten des Gehirns, Menschen miteinander verbinden. Um diesen Monstern zu entkommen, hat sich die Menschheit in festungsartigen Städten wie New Himuka verschanzt, die von den Kämpfern der Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS) verteidigt wird.Das Spiel folgt den AAS-Rekruiten Yuito Sumeragi und Kasane Randall, die beide spielbar sind und ihre ganz eigenen Kampffertigkeiten besitzen. SpielerInnen können sowohl die Rolle von Yuito, als auch von Kasane einnehmen, wodurch zwei unterschiedliche Spielerfahrungen entstehen. Beide Charaktere profitieren von der Unterstützung ihrer Party Member, den anderen Soldaten der AAS. Alle AAS-Rekruten haben besondere Fähigkeiten, die Kasane und Yuito sich ausleihen können, was mehr Gameplay-Möglichkeiten mit sich bringt."Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Trailer