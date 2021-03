Scarlet Nexus: Anime-Action erscheint Ende Juni

Die Deluxe Edition (nur digital) enthält: Vollversion des Spiels, digitales Artbook, Soundtrack, spezielles Kampfanzug-Set -Rot-, Anpassungsgegenstand “The Other” und ein SAS Plug-in.

Die Guardians Edition (exklusiv im BNEE E-commerce Store) enthält: Vollversion des Spiels, drei Kunstdrucke, Art Book (Hardcover), AAS-Sticker, Steelbook und alle digitalen Gegenstände der Deluxe Edition.

Vorbestellerbonus enthält: Spezielles Kampfanzug-Set -Audio-, Anpassungsgegenstand “Dream Catcher”, Anpassungsgegenstand “Face Vision Seal” and Attachment Set “Baki”.

Hieß es zuletzt, Scarlet Nexus ( ab 42,49€ bei vorbestellen ) werde im Sommer erscheinen, wird Bandai Namco Entertainment jetzt konkret: Das Action-Rollenspiel im Anime-Stil wird am 25. Juni für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Neben der Standard-Edition hat man zusätzlich die Wahl zwischen einer Deluxe- und Guardian-Edition. Vorbestellungen sind ab sofort möglich - inklusive Boni bei teilnehmenden Händlern und in digitalen Stores.Herstellerangaben zu den Inhalten und Boni:Letztes aktuelles Video: Kasane Story Trailer