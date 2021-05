Scarlet Nexus: Demo für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht

Die versprochene Demo von Scarlet Nexus ab 42,49€ bei vorbestellen ) ist für Xbox One und Xbox Series X/S im Microsoft Store veröffentlicht worden. Die Probe-Version steht zunächst nur für Xbox-Konsolen zur Verfügung, kann ab dem 28. Mai aber auch auf PlayStation 4 und PlayStation 5 runtergeladen werden. Eine PC-Demo ist allem Anschein nach nicht geplant. Der Demo-Fortschritt kann nicht in die Vollversion (Release: 25. Juni) übernommen werden."Was beinhaltet die Demo? Stürzt euch entweder als Yuito Sumeragi oder Kasane Randall in actiongeladenes Gameplay mit vielen genialen Cutscenes und meistert eure Psychokinese an der Seite von Verbündeten. (...) Das Spiel wurde an einigen Stellen für die Demo Edition angepasst." Zur Vorschau : In gut vier Wochen erscheint Namcos nächster Streich: Scarlet Nexus. Wir konnten das Action-Rollenspiel bereits ausgiebig Probe spielen - und sind nach dem Griff zum Controller eine ganze Spur zurückhaltender als noch beim Anblick der Trailer. Warum das so ist, soll Thema dieser Vorschau sein.Letztes aktuelles Video: Demo Trailer