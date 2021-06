Scarlet Nexus: Video: Überblick über das Action-Rollenspiel

Bandai Namco Entertainment gibt einen Überblick über Scarlet Nexus ab 42,49€ bei vorbestellen ) im folgenden Video (Laufzeit: 8:48 Min.; englische Synchronisation, deutsche Untertitel).Das Anime-Rollenspiel wird ab dem 25. Juni 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC digital erhältlich sein. Eine Demo kann im PlayStation Store für PS4 und PS5 sowie im Microsoft Store für Xbox One und Xbox Series X/S runtergeladen werden. Zur Vorschau : Wir konnten das Action-Rollenspiel bereits ausgiebig Probe spielen - und sind nach dem Griff zum Controller eine ganze Spur zurückhaltender als noch beim Anblick der Trailer. Warum das so ist, soll Thema dieser Vorschau sein.Letztes aktuelles Video: Explanation Trailer