Scarlet Nexus: Brainpunk-Action-Rollenspiel für PC und Konsolen veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment hat Scarlet Nexus ab 42,49€ bei kaufen ) für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Die Nutzerreviews der PC-Fassung bei Steam fallen aktuell "sehr positiv" aus (80 Prozent von 1.506 Nutzerrezensionen sind "positiv"), vor allem die Umsetzung der Steuerung mit Maus und Tastatur wird kritisiert. Ein Controller sei empfehlenswert, heißt in den Reviews.Unser Test befindet sich in Arbeit und sollte nächste Woche startklar sein. In unserer letzten Vorschau hinterließ das Cyberpunk-Action-Rollenspiel in Neo Tokio allerdings eher einen mittelmäßigen Eindruck ( zur Vorschau ).Bandai Namco Entertainment: "Spieler treten in die Reihen der Anderen-Abwehrstreitkraft ein, der Heimat der besten psionischen Krieger und übernehmen die Kontrolle über Yuito oder Kasane, um psychokinetische Action und eine einzigartige Perspektive auf die Geschichte zu erleben. Yuito kämpft mit Nahkampfangriffen wie seinen Schwertern, während Kasane sich auf Angriffe mit mittlerer Reichweite mit fliegenden Messern spezialisiert hat. Man kann den Charakter wählen, der am besten zum eigenen Spielstil passt, um an der Seite der Partymitglieder gegen die Anderen in New Himuka zu kämpfen. Von den anderen Charakteren kann man Kräfte wie Pyrokinese, Teleportation, Unsichtbarkeit, Duplikation und viele mehr ausleihen."