Scarlet Nexus: Am Wochenende bei Steam gratis spielbar

Scarlet Nexus: Gratis-Wochenende bei Steam





Starting now, #SCARLETNEXUS is available to play on Steam for FREE this weekend until January 30!



Also, enjoy 75% off all versions of the game for a limited time!



Play now: https://t.co/TpMyd6jYBS pic.twitter.com/jaVfZg6pGl



— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) January 26, 2023

Großer Rabatt auf Vollversion