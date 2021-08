Black Book: Düsteres Rollenspielabenteuer zur Zarenzeit steht bereit

Am 10. August 2021 haben Morteshka und HypeTrain Digital das auf slawischer Mythologie und russischen Märchen basierende sowie überaus erfolgreich per Kickstarter finanzierte Rollenspielabenteuer Black Book ab 19,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via eShop GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird im Gegensatz zum PlayStation Store ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro gewährt. In der Spielbeschreibung heißt es: "'Black Book', eine Fusion aus Karten-RPG und Abenteuerspiel, erzählt eine schaurige Geschichte über eine junge Zauberin, die ihr Leben dem Kampf gegen das Böse widmet. Tauche in die kalte Welt der faszinierenden russischen Volksmärchen ein und lüfte die Geheimnisse, die sich in der Dunkelheit verbergen.Ein junges Mädchen namens Vasilisa, die dazu ausersehen ist, eine Hexe zu werden, kehrt ihrem Schicksal den Rücken zu und heiratet. Der Traum findet jedoch sein jähes Ende, als ihr Verlobter unter seltsamen Umständen stirbt. Voller Liebesschmerz macht sich Vasilisa auf die Suche nach dem schwarzen Buch, einem dämonischen Artefakt. Es kann alle Wünsche erfüllen, wenn man in der Lage ist, seine sieben Siegel zu enthüllen. Begib dich mit Vasilisa auf ein Abenteuer durch das ländliche Russland, während sie dem Leiden des gemeinen Volkes im Kampf gegen Dämonen ein Ende bereitet.Mythen und Legenden: Erkunde eine Welt basierend auf der nordischen Mythologie Russlands. Lerne etliches dank einer umfangreichen Spiel-Enzyklopädie (erstellt von Anthropologen) und finde alle Volksmärchen, die sich im Spiel verbergen!Enthülle die Siegel des schwarzen Buches: Lehre deinen Feinden mit höllischen Zaubern das Fürchten! Sammle auf deinem Weg Zauberkarten und neue Fertigkeiten ein. Führe Dämonen an: Lass die Dämonen deine Arbeit verrichten, doch aufgepasst: Untätige Dämonen werden dich foltern, solltest du ihnen keinen Aufgabe zuteilen! Ein historisches Abenteuer: Löse Rätsel und schließe Nebenquests ab, während du mehr über das Leben der ländlichen Gegend zur Zarenzeit Russlands erfährst."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer