Tonight We Riot: Die Aufstände haben begonnen

Couch-Koop

20 freischaltbare Waffen, Ausrüstung und Vergünstigungen

Ein Hund

Endlos-Modus

Kaiju

Eine Holzhackmaschine

Synth

Die einzigartige Katharsis, die nur dadurch entsteht, dass man einem Milliardär die Fresse poliert

Die gruppenbasierte Revolutions-Action Tonight We Riot von Pixel Pushers Union 512 und Means Interactive ist am 5. Mai 2020 auf Nintendo Switch und am 8. Mai auf PC erschienen. Der Download via eShop kostet 15,00 Euro. Auf Steam und GOG werden 12,49 Euro, auf Itch.io mindestens 15,00 Dollar fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 97 Prozent von 136 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,8 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer Welt, in der die wohlhabende Elite die Medien, die Wahlen und das Leben der Arbeiter kontrolliert, haben wir zwei Möglichkeiten - es zu akzeptieren oder für etwas Besseres zu kämpfen. Tonight We Riot hat nicht nur einen Helden. Stattdessen spielt man als eine Bürgerbewegung, deren Wohlergehen über den Erfolg deiner Revolution entscheidet."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer